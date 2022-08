Zwei weitere Todesfälle gemeldet

Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind in den vergangenen sieben Tagen zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. Es waren die Todesfälle 441 und 442 seit Ausbruch der Pandemie. In ganz Rheinland-Pfalz liegt die Zahl der Corona-Toten bei 5958.

Deutlich gesunken ist im Vergleich zur Vorwoche die Sieben-Tage-Inzidenz – von 418,4 auf aktuell 250,9. Damit weist die Chemiestadt landesweit den niedrigsten Wert auf, gefolgt vom Kreis Bitburg-Prüm (254,9) und vom Rhein-Pfalz-Kreis (272,7). Die derzeit höchste Inzidenz hat die Stadt Kaiserslautern mit einem Wert von 716,7.

Weniger Krankenhaus-Aufnahmen

Leicht zurückgegangen ist auch die landesweite Hospitalisierungsinzidenz. von 6,58 in der vergangenen auf 6,41 in dieser Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt den Wert der Menschen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche an, die wegen einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingewiesen werden mussten. jei