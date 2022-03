Zwei weitere Todesfälle gemeldet

Ludwigshafen. Erneut sind in Ludwigshafen zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes (LUA) von Donnerstag hervor. Es waren die Todesfälle 399 und 400 seit Ausbruch der Pandemie. Allein seit Montag kamen in der Chemiestadt vier Personen ums Leben. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Am Donnerstag lag der Wert in Ludwigshafen bei 1044,9 (Mittwoch: 951,6). 526 Menschen infizierten sich innerhalb von 24 Stunden neu. Noch liegt Ludwigshafen bei der Inzidenz unter dem Landesschnitt von 1534,9. Den Höchstwert weist die Vulkaneifel mit 2792,2 auf.

29 Mitarbeiter noch ohne Piks

Unterdessen hat das Ludwigshafener Klinikum anlässlich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht die hausinternen Zahlen veröffentlicht. So sei dem Gesundheitsamt gemeldet worden, dass 41 von insgesamt 3098 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern formal als ungeimpft gelten. Das entspreche einer Impfquote von 98,6 Prozent. Zehn der 41 seien bereits einmal geimpft, weitere zwei bereits zweifach – jedoch noch ohne den Zeitabstand von zwei Wochen. Von den verbleibenden 29 haben vier ein Attest vorgelegt. Bei den Ärztinnen und Ärzten betrage die Impfquote 100 Prozent. jei

