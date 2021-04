Zwei weitere Todesfälle gemeldet

Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag veröffentlicht hat. Insgesamt gibt es seit Ausbruch der Pandemie in der Chemiestadt damit 315 Todesfälle zu verzeichnen, das sind mit Abstand die meisten in ganz Rheinland-Pfalz.

Auch was die Infektionszahlen angeht, bleibt Ludwigshafen der landesweite Corona-Hotspot. 77 neue Fälle wurden den Behörden bis Dienstagnachmittag gemeldet. Damit bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auf einem hohen Niveau. Der Wert stieg leicht auf aktuell 254,9. Zum Vergleich: Hinter Ludwigshafen folgen die Städte Worms mit einer Inzidenz von 216,7 und Pirmasens mit einem Wert von 201,3. In der Region liegen Speyer (178,0), Frankenthal (145,6), Landau (132,2) und der Rhein-Pfalz-Kreis (122,9) ebenfalls jenseits der Marke von 100.

Die Kurve der akut Infizierten zeigt in Ludwigshafen mit 1284 auch wieder steiler nach oben. 7305 Menschen gelten als genesen. jei