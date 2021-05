Zwei weitere Todesfälle

Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstagnachmittag veröffentlicht hat. Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Chemiestadt damit insgesamt 319 Todesfälle zu beklagen.

AdUnit urban-intext1

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank unterdessen bis Dienstag leicht. Der Wert liegt aktuell bei 162. Im Vergleich der Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz liegt Ludwigshafen damit immer noch in der „Spitzengruppe“. Eine höhere Inzidenz weist derzeit nur Speyer (203,7) auf. In Worms (153,2) und im Rhein-Pfalz-Kreis (146,8) sind die Werte ähnlich hoch, etwas entspannter ist die Lage in Frankenthal (104,6).

Neues Testzentrum in Maudach

Die Zahl der Neuinfektionen war am Dienstag mit 29 in Ludwigshafen vergleichsweise gering. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg damit auf 9571 an. 8060 Menschen gelten inzwischen wieder als genesen, 54 mehr als am Vortag. Die Zahl der akut Infizierten sank auf 1192.

An diesem Mittwoch, 5. Mai, öffnet in Ludwigshafen ein fünftes Schnelltest-Zentrum. Es wird im katholischen Pfarrzentrum St. Michael in Maudach von den Johannitern angeboten. Tests werden immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr gemacht. jei

AdUnit urban-intext2