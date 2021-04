Zwei weitere Todesfälle

Ludwigshafen. Die dritte Corona-Welle rollt in Ludwigshafen ungebrochen. Mit 102 Neuinfektionen binnen eines Tages stieg die Sieben-Tage-Inzidenz bis Donnerstagnachmittag auf einen Wert von 267. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) täglich veröffentlicht. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle seit Ausbruch der Pandemie knackte die 9000er-Marke und liegt bei 9065. Mit der Inzidenz von 267 liegt Ludwigshafen weiter deutlich vor Mainz (205) und Worms (204,7) auf dem „Spitzenplatz“ in Rheinland-Pfalz. In der linksrheinischen Region kratzt zudem Speyer (199,7) an der 200er-Marke, in Frankenthal (174,3) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (135,8) ist die Situation etwas weniger angespannt.

Auch bei den Todesfällen ist in den vergangenen Wochen ein Anstieg zu verzeichnen. Lag die Zahl fast den gesamten März über bei etwas über 300, so stieg sie im April auf aktuell 317 an. Seit Mittwoch sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die Kurve der akut Infizierten zeigt immer deutlicher nach oben. Aktuell sind 1362 Menschen in Ludwigshafen positiv getestet. jei