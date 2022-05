Ludwigshafen. Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagmittag in Ludwigshafen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei missachtete eine 48-jährige Autofahrerin beim Abbiegen vom Schlosskanal in die Prälat-Caire-Straße die Vorfahrt einer 26-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision verletzten sich drei Insassen der Fahrzeuge, wobei zwei aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An beiden Autos entstand jeweils Totalschaden.

