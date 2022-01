Ludwigshafen. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen sind am Mittwochmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine 54-jährige Frau musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden, der 74-jähriger Mann wurde noch am Einsatzort versorgt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer wurde gelöscht, bevor es auf die anderen Wohnungen übergreifen konnte. Die Brandursache sei noch unklar.

