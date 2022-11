Ludwigshafen. Zwei Fahrgäste eines Busses sind bei einem Unfall am Dienstagmittag in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bus an der Haltestelle Schillerplatz gegen 13.10 Uhr los, als eine 13-Jährige vor den Bus lief. Der Busfahrer führte eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 14-jährige und eine 76-jährige Businsassin stürzten durch die Vollbremsung und verletzten sich leicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1