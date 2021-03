Für die geplanten Corona-Schnelltestzentren, in denen jeder nach dem Bund-Länder-Beschluss einmal pro Woche kostenlos einen Abstrich machen lassen kann, bereitet die Stadt zwei Standorte vor, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstag bei einer Videokonferenz an. Mit der DRLG soll eine Einrichtung im Norden des Stadtgebiets betrieben werden, mit dem Roten Kreuz (DRK) eine weitere im Ludwigshafener Süden. Genaue Angaben zu den Standorten machte die Verwaltung nicht. „Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten“, sagte OB-Referent Markus Schneider. Möglicherweise werde auch ein zusätzliches Zelt neben der Klinikum-Infektionsambulanz in der Bremserstraße aufgestellt.

Ob die Schnelltestzentren in Ludwigshafen bereits am 8. März loslegen, ist indes offen. „Wir könnten sofort loslegen, wenn wir Material für die Untersuchungen bekommen. Bislang haben wir aber nichts auf Lager“, erläuterte Steinruck den Stand der Vorbereitungen. Die Bestellung für Teststäbchen und andere Utensilien sei am Donnerstagvormittag abgeschickt worden. „Wir müssen damit rechnen, dass 150 000 Menschen pro Woche einen solchen Abstrich machen wollen “, erläuterte Steinruck die Dimension des Vorhaben.

Im Walzmühle-Center soll ab Montag deutlich mehr geimpft werden. © Stadt

Beim Standort der Schnelltestzentren gibt es nach ihren Angaben eventuell noch andere Möglichkeiten. Überlegungen mit privaten Testbetreibern seien indes erfolglos geblieben. Lange Schlangen vor diesen Einrichtungen müssten auf jeden Fall vermieden werden. „Zumal auch Wartebereiche einzurichten sind, denn die Testergebnisse liegen erst nach 15 Minuten vor.“

Für die Schnelltestzentren haben sich laut Schneider bereits 35 freiwillige Helfer gemeldet, die größtenteils in den Katastrophenschutz eingebunden seien. Das Personal werde nun online geschult und danach geimpft. Bislang gebe es keine Überlegungen für einen Aufruf, um weitere Mitarbeiter zu gewinnen.

Nach dem bislang schleppenden Ablauf im Impfzentrum in der Walzmühle sollen ab Montag deutlich Menschen ein Vakzin erhalten, sagte Patrick Weiß, stellvertretender Impfkoordinator. „In der nächsten Woche sind 1689 Erstimpfungen geplant, davon 800 mit dem Biontech-Wirkstoff und die restlichen mit Astrazeneca.“ Hinzu kommen 600 Impfungen für Erziehungskräfte in den Kitas am Sondertermin, Samstag, 13. März.

Zum Vergleich: Wegen teilweise stockender Vakzin-Lieferung wurden bislang 6449 Menschen in der Walzmühle geimpft, davon 2131 zum zweiten Mal. 4891 Ludwigshafener Senioren, die älter als 80 Jahre sind, erhielten bislang ein Vakzin. Davon haben 3005 die erste Dosis gekommen.

Weiß rechnet damit, dass die Impfstofflieferungen auch in den nächsten Wochen deutlich zunehmen. „Bis Ende April sollen pro Woche 1000 Biontech- und 900 Astrazeneca-Präparate verabreicht werden“, nannte er den Plan. Bislang seien zwei Impfstraßen in der Walzmühle in Betrieb, eine dritte werde vorbereitet. Denkbar sei ein Ausbau bis auf fünf Impfstraßen.