Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf BASF-Werksgelände in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei dem Unfall auf dem Werksgelände der BASF sind zehn Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein Lkw am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr mit einem Bus zusammen, in dem 30 Fahrgäste saßen. Der Unfall ereignete sich im Werksteil Nord. Die beiden schwerverletzten Personen, darunter der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer und ein Fahrgast, wurden in eine Unfallklinik gebracht. Weitere Verletzte wurden in der BASF-Ambulanz behandelt. Der Linienbus und der Lkw waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei 200 000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

