Zwei Schiffe fahren sich auf dem Rhein in Hafeneinfahrt fest

Ludwigshafen. Innerhalb weniger Stunden haben sich am Samstagabend und in der Nacht zwei Schiffsunfälle auf dem Rhein bei Ludwigshafen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhren sich zwei Tankmotorschiffe im Bereich der Einfahrt in den Nordhafen der BASF fest.

Das erste Schiff kam aus eigener Kraft wieder frei und konnte die Fahrt fortsetzen; dem zweiten Schiff gelang dies nicht, so dass es nun mit dem Bug in der Einfahrtszone, mit Heck und Mittelschiff jedoch im Rhein liegt. Der Schifffahrtsverkehr wurde im Bereich der Stelle Gründen gesperrt, bis Klarheit über die lokalen Verhältnisse unter Wasser besteht.

Personen-oder Sachschäden traten ebenso wenig wie eine Beeinträchtigung der durchgehenden Schifffahrt ein. Am Sonntag soll zunächst versucht werden, den Havaristen unter Zuhilfenahme eines geeigneten Fahrzeuges von der Stelle zu entfernen. Im Anschluss werden durch die zuständige Behörde am Montag Peilungen und nach deren Ergebnis in der Folge Baggerarbeiten vorgenommen.

Nach Angaben der Polizei fuhren beide Schiffe fuhren in schifffahrtsüblicher Art in die Zone ein. Im zweiten Fall konnte aber an Bord auch eine Unterbemannung ermittelt werden.

