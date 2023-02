Zwei Radfahrerinnen kollidieren in Speyer

Speyer. Beim Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen am Mittwoch in Speyer ist eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhren eine 12-Jährige und eine 85-Jährige gegen 15.20 Uhr die Maximilianstraße in Richtung Altpörtel. Auf der Höhe der Einmündung "Ledergäßchen" wollte die 85-Jährige nach rechts in die Gasse einbiegen. Sie kollidierte mit der 12-jährigen Radfahrerin, die gerade beim Überholen war.

Die 85-Jährige stürzte und verletzte sich an der Hüfte. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrräder wurden nicht beschädigt.