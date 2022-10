Zwei Personen bei Kellerbrand in Ludwigshafen verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mottstraße zu dem Brand. Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei dabei verletzt: Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Kohlenmonoxidintoxikation, eine weitere Person wegen einer Rauchgasintoxikation und Verbrennungen an den Händen in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Das Gebäude ist weiter bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf etwa 15 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

