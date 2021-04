Zwei neue Todesfälle - Inzidenz steigt auf 267

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen steigt unaufhörlich weiter. Am Donnerstagnachmittag lag der Wert bei 267, wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht. Damit hat die Chemiestadt weiterhin mit großem Abstand den "Spitzenplatz" in ganz Rheinland-Pfalz inne, vor Mainz (205) und Worms (204,7).

Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden 102 neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie überstieg damit die 900er-Marke und liegt bei 9065. Akut infiziert sind 1362 Menschen in der Stadt.

Auch die Zahl der Toten steigt in den vergangenen Tagen wieder schneller an als in den Vorwochen. Seit Mittwoch wurden zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. In Ludwigshafen sind damit insgesamt 317 Menschen gestorben.