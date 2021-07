Zwei neue Führungen

Ludwigshafen. Die Tourist-Information der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) hat zwei neue Stadtführungen im Angebot. Wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht, werden diese zwischen Juli und Oktober im regelmäßigen Turnus ausgerichtet. „Vom Südpol zum Nordpol“ lautet das Motto eines geführten Spaziergangs, der einmal quer durch die Innenstadt geht und dabei Interessantes zu Plätzen, Kunstwerken, Bauwerken und Grünanlagen vermittelt. „Mit anschaulichen Eindrücken vor Ort kommen dabei einige wissenswerte Details aus 150 Jahren der Geschichte dieser Stadt am Rhein zu Gehör“, verspricht die Lukom. Premiere für diese Führung ist am Samstag, 17. Juli, um 10 Uhr. Sie findet fortan immer am zweiten Samstag im Monat statt.

Am Wasser entlang

Von der Rhein-Galerie bis zur Pegeluhr am Südende der Parkinsel führt die Tour „Ludwigshafen und das Wasser“. Sie folgt dem Streckenlauf des Rhein-Walks. Erster Termin ist am 31. Juli, 10 Uhr, danach immer am vierten Samstag im Monat.

Treffpunkt ist jeweils die Tourist-Information (Berliner Platz 1), die Führungen dauern etwa 90 Minuten. Die Teilnahme kostet acht Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen nichts. Die Mindestteilnehmerzahl sind acht Personen. Anmeldung unter Telefon 0621/51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com. jei