Ludwigshafen. Aus noch ungeklärter Ursache sind am frühen Freitagmorgen in Ludwigshafen zwei Müllcontainer in Brand geraten und ausgebrannt. Der Brand in der Merianstraße wurde nach Auskunft der Polizei um 2.29 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Durch die Flammen wurde auch die Außenfassade eines Hauses beschädigt. Das betroffene Anwesen wurde vorsorglich geräumt. Gleichzeitig brannte ein kleiner Mülleimer in unmittelbarer Nähe in der Schillerstraße/Kappellengasse. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 50000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.