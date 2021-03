Ludwigshafen. Bei zwei Arbeitsunfällen in der BASF sind am Donnerstag zwei Mitarbeiter verletzt worden. Bei Wartungsarbeiten an einer Abfüllstation im Werksteil Süd benetzte sich ein Beschäftigter nach Unternehmensangaben gegen 11 Uhr am Fuß mit Propylamin und zog sich dabei eine Verätzung zu. Nach der Erstversorgung durch den werksärztlichen Dienst der BASF wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Gleiches geschah mit einem Mitarbeiter, der sich gegen 15.30 Uhr bei Abfüllarbeiten mit Produktschmelze von Oppanol die Hand verbrannt hatte.