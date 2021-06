Zwei Männer schlagen am Berliner Platz auf 20-Jährigen ein

Ludwigshafen. Am Berliner Platz ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten ein 30 und ein 31 Jahre alter Mann auf einen 20-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten. Warum es dazu kam, ist bislang unklar. Die beiden älteren Männer waren beide alkoholisiert. Einer hatte einen Wert von rund 2,3 der andere von circa 2,1 Promille, wie ein Alkoholtest ergab. Da sie sich weiter aggressiv verhielten, nahm die Polizei sie über Nacht in Gewahrsam.

