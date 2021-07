Zwei Männer gehen auf 63-Jährigen los - Zeugen schreiten ein

Ludwigshafen. Ein 63-Jähriger ist am Sonntag in Ludwigshafen von zwei Männern leicht verletzt worden. Laut Polizei kam es in vor einem Imbiss in der Bismarckstraße gegen 20.15 Uhr zu einem Streit zwischen dem 63-Jährigen und einem 53- sowie 22-Jährigen. Hierbei schlugen die beiden Täter auf den 63-Jährigen mehrmals ein.

Aufmerksame Zeugen schritten ein und schützten den 63-Jährigen vor weiteren Attacken. Die Polizei ermittelte die Angreifer im Nachgang. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.