Zwei Männer fahren in Ludwigshafen in Ampel und Haltestelle

Ludwigshafen. Ein 43-Jähriger hat am Sonntag in Ludwigshafen beim Bremsen die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann in eine Straßenbahnhaltestelle in der Brunckstraße und kollidierte mit einer Glasscheibe.

Ähnlich ist es einem 19-Jährigen ergangen, der beim Abbiegen von der Langgartenstraße in die Friesenheimer Straße in Ludwigshafen mit einer Ampelanlage kollidiert ist. Nach Polizeiangaben verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Unfall entstand ein Schaden von etwa 12000 Euro. Die Friesenheimer Straße musste während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Oppau für circa 30 Minuten gesperrt werden.

Beide Männer blieben bei den Unfällen unverletzt. Ihre Autos wurden aber so stark beschädigt, dass beide Autos abgeschleppt werden mussten.