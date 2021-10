Zwei Männer auf Party in Ludwigshafen-Gartenstadt attackiert - sechs Täter gefasst

Ludwigshafen. Bei einer Auseinandersetzung auf einer Party in Ludwigshafen-Gartenstadt sind am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Männer aus bisher unbekannter Ursache beim Feiern in der Betty-Impertro-Straße aus einer sechsköpfigen Personengruppe heraus geschlagen, getreten, angespuckt und beleidigt. Die beiden Leichtverletzten lehnten eine medizinische Erstversorgung durch den Rettungsdienst ab. Die sechs Täter konnten noch in der Nacht ermittelt werden und müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

