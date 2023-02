Zwei Ludwigshafener entlarven WhatApp-Betrug

Ludwigshafen. Zwei Personen aus Ludwigshafen haben am Wochenende Betrugsversuche über WhatsApp abgewendet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Ludwigshafener so einen Betrug über 3700 Euro verhindert.

Im ersten Fall versuchte am Freitag ein unbekannter Täter 2000 Euro von einem 64-jährigen Ludwigshafener zu erbeuten. Der Täter gab sich auf der Chatplattform WhatsApp als dessen Tochter aus.

Am Sonntag erhielt mittags eine 67-Jährige aus Ludwigshafen auf WhatsApp eine Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes. In der Nachricht forderte ein Betrüger sie zu einer Überweisung von 1700 Euro auf. In beiden Fällen fragten die Betroffenen bei ihren echten Kindern nach und die Betrüger gingen leer aus.