Ludwigshafen. Eine 22-Jährige und ihr 22-jähriger Beifahrer sind am Donnerstag bei dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fahrerin in der Saarlandstraße auf Höhe der Pestalozzistraße trotz Verbot links abbiegen und übersah dabei die parallel fahrende Straßenbahn. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 13.000 Euro.

