Zwei Kindergärten in einer Nacht ausgeraubt

Ludwigshafen. Bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Pettenkofer Straße haben Unbekannte einen Computer und einen Beamer gestohlen. Die Tate ereignete sich laut Polizei zwischen 18.00 Uhr und 6.30 Uhr in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli.

In derselben Nacht wurde zwischen 18.30 Uhr und 11.40 Uhr auch in den Kindergarten in der Mörikestraße eingebrochen. Hier wurden mehrere Digitalkameras mitgenommen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist noch unklar. Personen, die während der möglichen Tatzeiten etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 zu melden.