Ludwigshafen. Bei gemeinsamen Kontrollen haben die Polizei und der für die Bekämpfung der Schwarzarbeit zuständige Bereich der Stadt Ludwigshafen am Montag zwei illegal betriebene Pensionen festgestellt. Die nicht angemeldeten Beherbergungsbetriebe befanden sich laut Pressemitteilung in den Stadtteilen Friesenheim und Oppau. Dort trafen die Einsatzkräfte eine "gefährliche Wohnsituation" an, da bis in den Dachgiebel Menschen untergebracht waren. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Bußgeldverfahren gegen die Betreiber der illegalen Pensionen eingeleitet, so die Beamten.

