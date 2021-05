Zwei Gruppen geraten aneinander - Flasche geworfen

Ludwigshafen. Zwei Personengruppen sind am späten Sonntagabend in der Zedtwitzstraße aufeinander losgegangen. Laut Polizeibericht vom Montag meldeten Zeugen den Vorfall gegen 23 Uhr. Diese hatten beobachtet, wie die Gruppen verbal aneinandergeraten waren. Im Verlauf der Streitigkeiten warf eine Person einen Glasflasche in Richtung der Kontrahenten. Sie zerbrach an der Schaufensterscheibe eines Friseursalons und löste den Alarm des Geschäfts aus. Dann sei es zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Die Polizei konnte eine der Gruppen später in der Oberstraße ausfindig machen. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass ein 29-Jähriger betrunken Auto gefahren war. Ein Test ergab einen Wert von 1,05 Promille. Es stellte sich heraus, dass dem Mann schon kurz zuvor in Worms der Führerschein abgenommen worden war.