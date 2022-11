Zwei Fußgänger bei Unfall in Ludwigshafen schwer verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 84-jähriger Mann die Saarbrücker Straße und wollte an einer Kreuzung nach links in die Sternstraße abbiegen. Dabei übersah er eine grüne Fußgängerampel und stieß mit einer 90-Jährigen sowie einem 91-Jährigen zusammen. Beide wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund erheblicher Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 84-Jährigen, wurde dessen Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1