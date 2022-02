Zwei Euro Beute - Jugendliche rauben 8-Jährige aus

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Jugendliche haben am Sonntagnachmittag in der Ludwigshafener Burgundenstraße eine Gruppe von Kindern nach Geld gefragt und ein Mädchen im Anschluss beraubt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 8-Jährige die Frage nach Geld verneint, woraufhin sie von den beiden Jugendlichen festgehalten und durchsucht wurde. Die Jungs nahmen dem Mädchen 2 Euro ab und liefen in Richtung Brunckstraße davon.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen machen können, sich zu melden. Sie werden werden als männlich, im Alter von 12 bis 15 Jahre beschrieben. Ein Jugendlicher trug eine schwarze Jacke und eine weiße Hose. Der andere Jugendliche trug eine grüne Jacke, hatte laut Polizeibericht Pickel und etwas längere Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .