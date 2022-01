Zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen. Die Polizei hat gegen zwei unter Drogeneinfluss stehende E-Scooter-Fahrer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Wie die Polizei mitteilte, droht den Fahrern jeweils eine Geldbuße von bis zu dreitausend Euro.

Am Montag kontrollierten Polizisten um 19.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Mannheimer Straße in Ludwigshafen. Nachdem festgestellt werden konnte, dass der 22-Jährige unter Einfluss von Kokain stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Am Dienstag kontrollierten Polizeibeamten, ebenfalls in der Mannheimer Straße, einen weiteren E-Scooter-Fahrer. Ein Einfluss von Cannabis konnte festgestellt werden, so dass dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde.