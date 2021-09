Vier Einsätze binnen einer Stunde musste die Feuerwehr Ludwigshafen am Samstagnachmittag bewältigen. In einer Wohnung in der Teichgasse in Friesenheim brannte ein Sofa. Hier mussten fünf Menschen, darunter ein Kind, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung versorgt werden. 20 Minuten später wurden die Brandschützer zu einem Kellerbrand in die Waltraudenstraße in West gerufen. Und wiederum eine

...