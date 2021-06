Zwei Betrunkene verletzten Polizisten und Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugdients

Ludwigshafen. Zwei alkoholisierte Männer haben in der Nacht auf Montag in der Hans-Böckler-Straße in Ludwigshafen zwei Polizisten, und zwei Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (KV) leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Beamten und der KV gegen 1.45 Uhr zu einer Ruhestörung gerufen, deren Verursacher sich sofort unkooperativ zeigten. Während die Personalien des 38- und des 46-Jährigen festgestellt werden sollten, wurde diese immer aggressiver. Nachdem der 38-Jährige einen Polizisten angegriffen hatte, kam es zu einem Handgemenge, bei dem alle sechs Beteiligten leichte Verletzungen erlitten. Als sich die Situation beruhigt hatte, willigte der 46-Jährige einem freiwilligen Alkoholtest zu, der einen Wert von 1,56 Promille ergab. Der 38-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die beiden Mänenr erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

