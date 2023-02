Ludwigshafen. Zwei Autos sind am Sonntag in Ludwigshafen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhren zwei Autofahrerinnen an der Kreuzung Wollstraße / Raschigstraße gegen 14.45 Uhr gegeneinander.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 22 000 Euro. Verletzt wurde niemand.