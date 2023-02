Ludwigshafen. Zwei Autos haben am Samstag in Ludwigshafen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, parkten die Autos gegen 19.30 Uhr in der Rheinstraße am Friedhof, als der Brand gemeldet wurde. Dabei entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Nach den ersten Ermittlungen liegt die Vermutung nahe, dass Unbekannte den Brand vorsätzlich gelegt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu melden.