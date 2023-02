Zwei Autofahrerinnen kollidieren in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei Autofahrerinnen sind am Montag in Ludwigshafen miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, befuhr am Morgen eine 30-jährige Autofahrerin den Weißdornhag in Richtung Raschigstraße. Beim Überqueren der Raschigstraße übersah sie das Auto der anderen Autofahrerin. Die Autos kollidierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die beiden Autofahrerinnen und zwei Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.