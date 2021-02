Ludwigshafen. Bei Kontrollen in Ludwigshafen am Mittwochnachmittag haben Polizeibeamte zwei Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, die unter Drogeneinfluss standen. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Autofahrers in der Edigheimer Straße wurde positiv auf THC, Amphetamin und Metamphetamin getestet. Auch bei einem 25-jährigen Autofahrer ergaben sich wenig später Hinweise auf Drogenbeeinflussung, so die Polizei. Der Drogenschnelltest verlief bei ihm positiv auf THC. Die Autofahrer müssen sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

