Ludwigshafen. Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall in Ludwigshafen am Sonntagnachmittag leicht verletzt worden. Laut Polizei kollidierten die Fahrzeuge gegen 15 Uhr an der Kreuzung Leuschnerstraße/Liebigstraße, hierbei wurden eine 36-jährige sowie ein 20-jähriger Fahrer leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.