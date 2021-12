Zweckentfremdungssatzung wird geprüft

Als Reaktion auf die massiven Anwohnerproteste aus den nördlichen Stadtteilen, in denen die Probleme mit illegalen Monteurunterkünften wegen der Nähe zur BASF und zu Amazon am häufigsten auftreten, hat der Stadtrat im Frühjahr die Prüfung einer Satzung zur Zweckentfremdung von Wohnraum beschlossen. Mit dieser soll Wohnraum in Ludwigshafen besser geschützt werden.

Der Fachmann bei der Stadtverwaltung sieht dieses Instrument eher kritisch. „Die Praxis zeigt, dass wir mit den bauordnungsrechtlichen Landesvorschriften zum Erfolg kommen“, sagt er. Das seien etwa die Vorgaben aus der Landesbauordnung oder dem Ordnungswidrigkeitengesetz. „Diese reichen im Grunde aus, um rechtlich gegen die Betreiber vorzugehen – einfacher als mit einer Satzung“, so der Mitarbeiter der Stadt. Bei der Anwendung einer Zweckentfremdungssatzung müsse im Zweifelsfall zunächst der Wohnbedarf nachgewiesen werden, juristisch sei sie anfechtbarer, was zu einem erhöhten Verfahrensaufwand führen könnte.

Eine solche Satzung auf lokaler Ebene über die bestehenden Landesvorschriften zu legen, sei im Grunde aber „nicht verkehrt“ – und wenn es der politische Wille ist, müsse sich die Verwaltung auch danach richten. Eine Doppelbestrafung – einmal aus den Landesvorschriften und einmal aus der Satzung – wird es in diesem Fall für die Betreiber der illegalen Unterkünfte aber nicht geben. „Für ein Vergehen kann man nicht zweifach belangt werden.“ jei