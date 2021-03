Ludwigshafen. Mit der Rückkehr aller Klassenstufen der allgemein- und berufsbildenden Schulen am Montag, 15. März, bietet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wieder zusätzliche Fahrten im Schülerverkehr an. Mit der Stadt habe man sich auf den Einsatz weiterer Busse geeinigt, teilte die RNV am Freitag mit. Dadurch sollen für Linienfahrten, die erfahrungsgemäß stärker ausgelastet sind, zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, um die Abstandssituation in den Fahrzeugen zu verbessern. Verstärkt werden vor allem die Linien 74 und 75. Die weitere Entwicklung auch im Hinblick auf die Witterung soll intensiv beobachtet werden.

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen deutlich angestiegen und liegt derzeit bei 62,1. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium meldete am Freitag 31 neue Infektionen. jei