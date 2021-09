Zusammenstoß beim Abbiegen

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte ein 30 Jahre alter Autofahrer am Montagabend gegen 20.30 Uhr von der Hochfeldstraße in die Eichstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 31-jährigen Pkw-Lenkers und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrer sowie der Sohn des 30-Jährigen auf der Rückbank verletzt. Alle drei wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Die Hochfeldstraße musste gesperrt werden. jei

