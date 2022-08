Zugedröhnt am Steuer

Ludwigshafen. Mit über 2,5 Promille und unter Drogeneinfluss hat die Polizei in Ludwigshafen nach eigenen Angaben am frühen Samstagmorgen einen Autofahrer gestoppt. Ihm drohen nun der Entzug seines Führerscheins und eine empfindliche Geldstrafe. Weil er unsicher mit seinem Auto fuhr, kontrollierte eine Polizeistreife am Adlerdamm einen 38-Jährigen, um seine Fahrtüchtigkeit zu überprüfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilt, ergab eine Messung der Atemalkoholkonzentration einen Wert von 2,53 Promille. Die Beamten untersagten dem 38-jährigen Mann die Weiterfahrt und brachten ihn für eine Blutentnahme auf ihre Dienststelle. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer unterwegs, sondern hatte auch Drogen hatte. Seinen Führerschein habe der Mann umgehend abgeben müssen, so die Polizei.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, teilten die Beamten mit. Dem 38-Jährigen könnten eine Freiheitsstrafe, Punkte in Flensburg, der Führerscheinentzug sowie eine Geldstrafe oder hohe Bußgelder drohen, so die Beamten in einer Mitteilung vom Wochenende. red