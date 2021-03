Ludwigshafen. Zu wenige Parkplätze, zu wenige Kita-Plätze? Die geplante Bebauung am nördlichen Rand des Erfurter Rings löst bei vielen in Ruchheim Sorgen aus. Nachdem sich eine Bürgerinitiative gegen die Pläne der städtischen Immobiliengesellschaft GAG gebildet hatte, stieß auch die Ortsbeiratssitzung auf großes Interesse. Mehr als 30 Bürger, zumeist Anwohner, hatten sich per Videokonferenz zugeschaltet, um die Diskussion rund um das Wohngebiet Nordost zu verfolgen. Wegen der Dringlichkeit sprach sich der Ortsbeirat für eine zeitnah einzuberufende Sondersitzung aus. Daran sollen auch GAG-Vertreter teilnehmen, die „für die Ortsbeiratssitzung leider keine Zeit gefunden haben“, wie die Ratsmitglieder einmütig beklagten.

Bei der Ortsbeiratssitzung zeigte sich zunächst, dass die von der GAG ab Jahresende vorgesehene Bebauung mit 146 geförderten Wohneinheiten grundsätzlich begrüßt wird. „Keiner sollte den sozialen Wohnungsbau verhindern wollen, wir sollten gemeinsam eine Lösung suchen“, sagte Michael Hwasta (SPD). Dabei müsse jedoch die Lebensqualität im Stadtteil erhalten und vor allem eine Kita-Betreuung gewährleistet werden, stellte Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) klar.

Verkehrszählung beschlossen

Eine Bedarfsanalyse hat die Engpässe bestätigt: Die Ansiedlung neuer Anwohner würde drei neue Kita-Gruppen erfordern, die jedoch nicht in den bestehenden Einrichtungen untergebracht werden können. Andererseits sei ein Kita-Neubau erst ab einer Belegung mit 75 Kindern möglich. „Den Nachwuchs künftig nach Oggersheim zu schicken, ist keine Option“, betonte Dorothee Tavernier (Grüne).

Die geplante Sondersitzung soll mit einem Bürgerdialog einhergehen, den die Grünen-Fraktion angeregt hatte. Neben dem Schwerpunktthema Kitas kommt die Parkplatzsituation auf die Agenda. Befürchtet wird eine Unterversorgung, nachdem schon jetzt hoher Parkdruck im Stadtteil herrscht. 370 Fahrzeuge sind allein im Ruchheimer Nordosten gemeldet. Für etwas Entspannung könnte eine weitere Zufahrtsmöglichkeit sorgen. Die Stadtverwaltung will die existierende Baustraße erhalten.

Ein Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ist hingegen nicht geplant. Das Baugebiet sei durch die beiden nächstgelegenen Bushaltestellen hinreichend erschlossen. Der vorgeschriebene Radius von maximal 300 Metern zum Wohnort werde eingehalten. Die Taktung der Buslinie 72 wurde indes auf 20 Minuten verkürzt. Auf die Gefährdungslage für Fußgänger und Radfahrer machten die Grünen aufmerksam. Zugeparkte Straßen und Gehwege führten zu Verkehrsbehinderungen.

Daher beschloss der Ortsbeirat eine Verkehrszählung für sämtliche Durchgangsstraßen sowie im Umfeld der Magdeburger Straße. Zudem waren sich die Fraktionen bei der Notwendigkeit eines ortsbezogenen Klimaschutzkatalogs einig. Die Verwaltung sicherte ihre Unterstützung zu. Am Ortsvorsteher-Büro wird die von der FDP gewünschte Handysammelbox aufgestellt.