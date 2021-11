Zu wenig Fahrt in der Verkehrswende?

Ludwigshafen. Tut Ludwigshafen zu wenig für die Verkehrswende? Diesen Vorwurf formuliert aktuell der hiesige Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Richtung Stadt. Beim jüngsten Stammtisch Mobilität für Ludwigshafen seien sich die Teilnehmer einig darin gewesen, dass man die notwendige Verkehrswende in der Chemiestadt noch nicht erkennen könne, heißt es in einer Mitteilung. So werde seitens des VCD wahrgenommen, dass für freie Fahrt mit dem Auto geklotzt, für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, zu denen laut Umweltbundesamt Fuß- und Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr und Car-Sharing gehören, aber nur gekleckert werde. „Damit wird Ludwigshafen seine Ziele bei der CO2-Einsparung nicht annähernd erreichen,“ fasst VCD-Vorstand Dieter Netter die Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stammtischs zusammen.

Klimabilanz zur Einordnung

Von den kommunalpolitischen Vertretern erwartet der VCD, dass sie von der Verwaltung eine Klimabilanz einfordern, aus der klar hervorgeht, wie weit die Stadt Ludwigshafen auf dem Weg zur Klimaneutralität ist, was dafür noch getan werden muss und wie der Zeitplan zur Umsetzung dieser Maßnahmen aussieht, berichtet Helmut Buchholz, Vorsitzender des VCD Ludwigshafen, das Ergebnis der Diskussion.

Die anstehenden Haushaltsberatungen machen für den VCD nur Sinn, wenn man weiß, wo man aktuell steht und welche Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssen. „Eine solche Bilanz kann nicht auf die nächsten Jahre verschoben werden, da schon jetzt nur noch wenig Zeit zum Handeln bleibt, wie die Klimakonferenz in Glasgow gezeigt hat“, schreibt der gemeinnützige Umweltverband.

Elektrofahrzeuge für Kurzstrecken

Es müsse jetzt gehandelt werden, um den Kindern in der Zukunft ein gutes Leben zu ermöglichen. Maßnahmen zur CO2-Einsparung müssten benannt und zügig umgesetzt werden, fordert der VCD. Dafür sei eine massive Steigerung der Haushaltsposten für den Ausbau des Fuß- und Radverkehrs sowie des ÖPNV dringend erforderlich – gerade in Zeiten, in denen Hunderte Millionen Euro für den Autoverkehr ausgegeben würden.

Auch in der nächsten Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses an diesem Montag steht der öffentliche Nahverkehr auf der Tagesordnung. SPD und Grüne im Rat beantragen gemeinsam, dass die Stadt die Einführung des ÖPNV-Angebots „fips – der flexible individuelle Personen-Shuttle der RNV“ in Ludwigshafen plant und im Haushalt vorsieht. Christian Schreider, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: „,Fips‘ ist ein Stück Zukunft der Mobilität: flexibel, smart, sicher und klimafreundlich. ,Fips‘ füllt Lücken im Netz; in den Ludwigshafener Außenstadtteilen, in Abend- und Randzeiten.“ Hans-Uwe Daumann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat: „Die Benutzer rufen ,fips‘ per App, das Fahrzeug nimmt sie in unmittelbarer Nähe auf. Das neue Konzept ist ein attraktiver Grund, auf ÖPNV umzusteigen.“

Das Konzept „fips“, das die RNV bereits in Mannheim realisiert, stellt Elektrofahrzeuge als Ergänzung zu Bus und Bahn zur Verfügung, zum Beispiel für Fahrten von der Haltestelle bis fast vor die Haustür. jei/red