Zu geräuschvoll unterwegs

Ludwigshafen. Laut ging es am Donnerstag auf Ludwigshafener Straßen zu. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war ein Auto derart geräuschvoll in der Wredestraße unterwegs, dass die Polizei eine sogenannte Geräuschpegelmessung vor Ort durchführte. Die Ergebnisse dieser Messung führten dazu, dass das Auto sichergestellt und ein Gutachten bei einer technischen Prüfstelle veranlasst wurde.

Auch ein Geländewagen fiel den Beamten durch seine Geräuschkulisse auf: An dem Fahrzeug war ein „Soundgenerator“ angebracht worden, der die Auspuffgeräusche verstärkte. Stillgelegt hat die Polizei zudem ein Auto in der Maudacher Straße – der Halter hatte das Fahrwerk derart manipuliert, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. her