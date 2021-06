Ziel: Besserer Lebensraum

Ludwigshafen. Die Stadtverwaltung möchte mit Bewohnern und Bewohnerinnen des Dichterquartiers – also des Viertels zwischen Saarlandstraße, AbbVie und Stifterstraße – ins Gespräch kommen. Es geht darum, gemeinsam konkrete Projekte zur Verbesserung des Quartiers zu entwickeln. Dazu findet am Dienstag, 15. Juni, von 16 bis 19 Uhr eine digitale Zukunftskonferenz per Zoom statt. Sie wird organisiert von Mitarbeitenden des Sozialdezernats und vom Stadtplanungsbüro Stadtraumkonzept GmbH. Es besteht auch die Möglichkeit, per Telefon teilzunehmen. Eröffnet wird die Zukunftskonferenz von Beate Steeg, Dezernentin für Soziales und Integration, und Ortsvorsteher Christoph Heller. Die Themen sind Wohnen, Grünflächen, Mobilität und Zusammenleben. Anmeldung mit E-Mail-Adresse unter www.dichterquartier.ludwigshafen.de oder beim Quartiersmanagement unter 0621/504-4276. red

