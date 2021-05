Zeugen entlarven Unfallflüchtige

Ludwigshafen. Mehrere Zeugen haben die Unfallflucht einer Frau beobachtet und damit der Polizei bei ihrer Identifikation geholfen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte eine 23-Jährige, am Donnerstag gegen 15 Uhr, mit ihrem Pkw in eine Parklücke in der Pfalzgrafenstraße in Ludwigshafen einzuparken. Bei dem Versuch touchierte sie einen anderen geparkten Pkw. Anschließend fuhr sich weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dank der Zeugen konnte die Polizei die Unfallflüchtige schnell identifizieren.

