Zeuge verhindert Einbruch in Ludwigshafen - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigshafen. Zwei Unbekannte haben am frühen Montagmorgen versucht in ein Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Männer von einem Zeugen gegen 1.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie versucht hatten die Eingangstür des Hauses in der Adolf-Kolping-Straße aufzuhebeln. Als er die Unbekannten ansprach, seien die Männer geflüchtet.

Der 58-Jährige konnte folgenden Personenbeschreibung abgeben: Beide zwischen 1,60 und 1,75m groß und dunkel gekleidet. Ein der Personen habe eine blaue Jeans getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.