Zeuge vereitelt Raubüberfall

Ludwigshafen. Mit einem Fall von versuchtem schweren Raub auf der Pfingstweide und einem Fall räuberischer Erpressung im Stadtgebiet muss sich aktuell die Polizei in Ludwigshafen beschäftigen. Am Montag gegen 23 Uhr haben zwei Jugendliche nach Behördenangaben einen 19-jährigen Ludwigshafener im Brüsseler Ring, unterhalb der Brücke der B 9, mit einer Pistole bedroht und versucht, ihm seinen Schmuck zu entreißen. Sie flüchteten mit dem Fahrrad, als der Fahrer eines vorbeifahrenden weißen Geländewagens zu Hilfe eilte. Zeugen, insbesondere der noch unbekannte Pkw-Fahrer, werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/9 63 22 22 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

Mit einer Waffe in die Bar

Ebenfalls am Montag hat sich ein Überfall auf eine Bar ereignet: Gegen 23 Uhr betrat ein 26-Jähriger mit einer Schusswaffe das Lokal in der Bürgermeister-Kutterer-Straße und forderte Bargeld. Darüber hinaus schlug er einer Angestellten mit der Hand ins Gesicht. Die Angestellte händigte daraufhin einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus. Einer daneben sitzenden Frau schlug er mit dem Griff der Schusswaffe auf den Kopf. Der Beschuldigte flüchtete, wurde jedoch in der Nähe der Bar von Polizeibeamten gestellt. Der 26-jährige muss sich nun wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. pol/sko