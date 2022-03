Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen setzt ein weithin sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Seit Freitag leuchten die beiden obersten Stockwerke des mittlerweile verwaisten Ludwigshafener Rathaus-Turms in den Farben Gelb und Blau, wie die Verwaltung mitteilt. Auf Initiative der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) seien im 14. Stock gelbe und im 15. Stock blaue Leuchtbänder angebracht worden. Ein Probelauf am vergangenen Donnerstag sei erfolgreich verlaufen. Die Beleuchtung erfolgt immer im Zeitraum von 19 bis 8 Uhr – vorerst „bis auf Weiteres“, wie die Stadt weiter mitteilt. Das Zeichen sei aus allen Himmelsrichtungen deutlich zu sehen.

Die oberen Stockwerke des Rathauses leuchten in Gelb-Blau. © Christoph Blüthner

„Neben unseren Hilfsangeboten zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet möchten wir auch ein äußeres Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zeigen“, sagt Oberbürgermeisterin Steinruck. „Hierfür eignet sich unser mehr als 70 Meter hohes Rathaus in exponierter Lage, das auch über eine Symbolkraft verfügt, hervorragend.“

Wie berichtet, hat die Verwaltung in der Jägerstraße eine Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Dort können sich die Menschen Dokumente besorgen. Am kommenden Dienstag will die Stadtspitze die Öffentlichkeit wieder über die aktuelle Situation der Flüchtlinge in der Stadt informieren.