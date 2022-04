Ludwigshafen. Ein zehnjähriges Kind ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Ludwisgahfen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 61-jähriger Autofahrer das Kind auf seinem Fahrrad beim Abbiegen übersehen. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

