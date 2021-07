Zehn neue Fälle gemeldet

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ist auch am Dienstag weiter angestiegen. Am Nachmittag meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) einen Wert von 19,7 – das sind 2,9 Punkte mehr als am Vortag. Damit weist die Chemiestadt im Vergleich mit den umliegenden linksrheinischen Kommunen wieder die höchste Inzidenz auf. Speyer liegt bei 11,9, Frankenthal bei 14,4, Worms bei 4,8 und der Rhein-Pfalz-Kreis bei 7,8. Insgesamt zehn Neuinfektionen wurden bis Dienstag gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 10 688. jei

